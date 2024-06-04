Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nda öğrencilerle buluştu

Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları\'nda öğrencilerle buluştu

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ağırladı. Sancar, okulun yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek deneyleri gözlemledi ve tavsiyelerde bulundu. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Sancar'ın ziyaretinin tarihi önem taşıdığını ve öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını belirtti. Sancar ise Türk dünyasının en iyiye ulaşmasını istediğini ve Türk bayrağıyla temsil ettiğini vurguladı.

04.06.2024 18:43
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Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ağırladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün karşıladığı Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Maarif kampüsünü ve dersliklerini gezerek bilgi alan Sancar, öğrencilerin kimya laboratuvarında yaptığı deneyleri gözlemledi ve tavsiyeler verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Ülke Temsilcisi Dr. Serdar Gündoğan etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Birol Akgün, burada yaptığı konuşmada, Sancar'ın Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları ziyaretinin tarihi önem taşıdığını ve Maarif Okulları ile geleceğini inşa eden öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Çocuklarımıza böyle güzel bir etkinlik düzenlemekten gurur duyuyoruz. Milletimizin inancı ve mücadelesi var, yeter ki bu enerjiyi geleceğimize yönlendirebilelim." dedi.

Sancar da öğrencilere hitaben, "Uzun açıklamalara alışık değilim ama şunu söylemeliyim ki Türk dünyasının her zaman en iyiye ulaşmasını istedim, bu olmazsa mutlu olamam. Allah'a güvenirseniz sonunda kazanırsınız, hedefinize ulaşırsınız. Nobel ödülünü almadan önce çok endişeliydim. Tüm Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bu yönde iyi bir ders vermem gerektiğini düşündüm ve aylarca buna hazırlandım. Elimde Türk bayrağı, göğsümde Osmanlı armaları vardı, nereden geldiğimi, kimi temsil ettiğimi de bilsinler istedim." ifadelerini kullandı.

Çocukların sorularını da cevaplayan Sancar, doğa ve matematik bilimleri alanında daha fazla çalışılması gerektiğini kaydederek, sporun önemine de dikkati çekti.

Prof. Sancar'a, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.Dr. Nevzat Şimşek tarafından hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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