NÖHÜ\'den \'Yılın Kareleri\' Oylaması

18.02.2026 17:02
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) İletişim Fakültesi'nde görevli akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Koçyiğit, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karelerini seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Koçyiğit, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini oyladı."

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Akyıldız ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Akyıldız, "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" karelerini tercih etti."

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Simge Deniz Demirel de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karelerini seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerine oy veren Demirel, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarına oy verdi."

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçyiğit ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oylayan Koçyiğit, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamada katılımcılar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

