Nord Stream sabotajına ilişkin yeni iddialar: Zelenski haberdar mıydı?

27.04.2026 17:20
Gazeteci Bojan Pancevski’nin kitabında, Nord Stream patlamalarının planlayıcıları arasında Ukraynalı eski bir albayın çevresindeki isimlerin olduğu öne sürüldü. Kitapta ayrıca Zelenski’nin saldırıdan haberdar olup olmadığı sorgulanıyor.

Nord Stream boru hatlarına yönelik patlamaların faillerine ilişkin tartışmalar Almanya’da yeniden gündeme geldi. Gazeteci Bojan Pancevski’nin kitabında, 2014’te Ukrayna karşı istihbaratından bir albayın kendisini arayarak Rusya’nın “istenmeyen kişiler” listesinde olduğunu söylediği, yıllar sonra aynı albayın çevresindeki bazı isimlerin Nord Stream saldırısının planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edildi.

Pancevski, Ukraynalı askeri kaynakların kendisine geniş erişim sağladığını, saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren kişilerle görüştüğünü belirtti. Kitapta, dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi’nin planları üst makamlara bildirmeyi düşündüğü, ancak Zelenski’nin haberdar olup olmadığının net olmadığı ifade edildi. Ayrıca Batılı istihbarat kurumlarının saldırı planlarından önceden haberdar olduğu ve Ukrayna’ya operasyonu durdurması yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

Almanya’da aşırı sağcı AfD, olay üzerinden hükümete yüklenerek Kiev’e yapılan yardımların sorgulanmasını istedi. Kitapta ayrıca sabotaj ekibindeki tek kadın olan “Freya”nın geçmişte model olarak çalıştığı ve dalış yeteneği sayesinde ekibe katıldığı öne sürüldü. Pancevski, Ukraynalı askeri çevrelerin saldırıyı meşru savunma olarak gördüğünü belirtti.

Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

16:59
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
16:58
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Advertisement
