Nord Stream boru hatlarına yönelik patlamaların faillerine ilişkin tartışmalar Almanya’da yeniden gündeme geldi. Gazeteci Bojan Pancevski’nin kitabında, 2014’te Ukrayna karşı istihbaratından bir albayın kendisini arayarak Rusya’nın “istenmeyen kişiler” listesinde olduğunu söylediği, yıllar sonra aynı albayın çevresindeki bazı isimlerin Nord Stream saldırısının planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edildi.

Pancevski, Ukraynalı askeri kaynakların kendisine geniş erişim sağladığını, saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren kişilerle görüştüğünü belirtti. Kitapta, dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi’nin planları üst makamlara bildirmeyi düşündüğü, ancak Zelenski’nin haberdar olup olmadığının net olmadığı ifade edildi. Ayrıca Batılı istihbarat kurumlarının saldırı planlarından önceden haberdar olduğu ve Ukrayna’ya operasyonu durdurması yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

Almanya’da aşırı sağcı AfD, olay üzerinden hükümete yüklenerek Kiev’e yapılan yardımların sorgulanmasını istedi. Kitapta ayrıca sabotaj ekibindeki tek kadın olan “Freya”nın geçmişte model olarak çalıştığı ve dalış yeteneği sayesinde ekibe katıldığı öne sürüldü. Pancevski, Ukraynalı askeri çevrelerin saldırıyı meşru savunma olarak gördüğünü belirtti.