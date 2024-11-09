Norm Ender Antalya\'da Hayranlarıyla Buluştu

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Rap sanatçısı Norm Ender, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Norm Ender, on binlerce Antalyalı ile bir araya geldi.

Sanatçı, "Mekanın Sahibi", "İhtiyacım Yok" ve "Sözlerimi Geri Alamam" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sanatçının hazırladığı "Parla" isimli marşa ise alandaki tüm dinleyiciler coşkuyla eşlik etti.

Sanatçı Norm Ender, buradaki konuşmasında, çok eğlendiğini belirterek, bu esnada çalışan emniyet personelleri ve Kültür Bakanlığı ekibine, ayrıca sahnede kendisine eşlik eden ekibine teşekkür etti ve alkış istedi.