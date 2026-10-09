Nöromüsküler Derneği Başkanı Tan: Türkiye'de 8-10 milyon nöropatik ağrı hastası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nöromüsküler Derneği Başkanı Tan: Türkiye'de 8-10 milyon nöropatik ağrı hastası var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nöromüsküler Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ersin Tan, Başkentte düzenlenen kongrede nöropatik ağrı yaşayan kişi sayısının Türkiye'de 8 ila 10 milyon olduğunu söyledi. Tan, taramalar ve erken tedaviyle SMA gibi hastalıkların önlenebildiğini belirtti.

Nöromüsküler Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ersin Tan, nadir hastalıklar arasında yer alan nöromüsküler hastalıkların bir arada değerlendirildiğinde milyonlarca kişiyi etkileyen önemli bir sağlık yükünü oluşturduğunu bildirdi.

Nöromüsküler Hastalıklar Derneğince Başkentte bir otelde düzenlenen 1. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi'nin açılışında konuşan Prof. Dr. Tan, bu alanın geçmişe göre çok daha geniş ve hızla gelişen bir dal haline geldiğini belirtti.

Bir nöromüsküler hastalığın tanısının, tek bir tetkikin sonucuna ya da tek bir yönteme dayanmadığını ifade eden Tan, tanının hastanın öyküsü ve nörolojik muayenesiyle başlayan elektrofizyoloji, genetik kas ve sinir patolojisi, görüntüleme ve laboratuvar yöntemleriyle ele alındığını aktardı.

Prof. Dr. Tan, sinirlerin hasarından kaynaklanan nöropatik ağrı yaşayan kişi sayısının Türkiye'de 8 ila 10 milyon olduğunu ifade ederek, bu sayının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tan, "Nöromüsküler hastalıklar artık geçmişe göre çok daha geniş ve hızla gelişen bir alandır. Tanısı ise hastanın öyküsü ve nörolojik muayenesiyle başlayan, elektrofizyoloji, genetik, kas ve sinir patolojisi, görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerinin doğru klinik bağlamda bir araya getirilmesiyle oluşan bir süreçtir." dedi.

Türkiye'de diyabetli sayısının da giderek arttığına dikkati çeken Tan, hastalığın nörolojiyle bağlantısının el ve ayağa giden sinirlerde hasarlanma olduğunu anlattı.

Nöromüsküler hastalıklarda erken tanının önemi

Prof. Dr. Mehmet Ersin Tan, nöromüsküler hastalıklarda erken tanının önemine işaret ederek, taramalar ve erken tedaviyle SMA gibi hastalıkların önlenebildiğini dile getirdi.

Bu durumun ALS gibi hastalıklar için geçerli olmadığını dile getiren Prof. Dr. Tan, "ALS'de yaklaşık yüzde 10-15 oranında bir genetik yatkınlık var. Bunun içerisinde çok çeşitli genetik mutasyonlar var. Bu mutasyonlar içerisinde sadece bir tanesine yönelik tedavi süreci Amerika'da doğdu. Ülkemizde bu tedaviye erişimimiz mümkün ancak ALS'deki tedavi seçeneklerimiz çok kısıtlı." diye konuştu.

Dernek üyesi Prof. Dr. İhsan Şükrü Şengün de ALS ve SMA gibi hastalıkların anne karnında belli olmadığını, ALS'nin elde, omuzda, ayakta ya da boğazda başladığını, kesin ALS tanısı için vücutta en az 3 bölgeye tutunmuş olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Mehmet ErsinTürkiyeSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:14:20. #7.13#
SON DAKİKA: Nöromüsküler Derneği Başkanı Tan: Türkiye'de 8-10 milyon nöropatik ağrı hastası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei