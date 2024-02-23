Norveç Başbakanı, Çin ile işbirliğini genişletmeye ilgi duyduğunu belirtti

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KİRKENES, 23 Şubat (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, hükümetinin enerji ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini genişletmeye büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Norveç'in kuzeyinde her yıl düzenlenen önemli bir etkinlik olan Kirkenes Konferansı sırasında Çarşamba günü Xinhua'ya demeç veren Store, "Çin'le geniş çaplı bir dizi işbirliği yapmak istiyoruz. İki taraflı olarak işbirliğini artırabileceğimiz birçok alan mevcut" dedi.

Çin'in küresel nüfuzuna vurgu yapan başbakan, dünya ekonomisindeki rolü dikkate alındığında Çin'in enerji meseleleri, iklim değişikliğiyle ilgili meseleler ve barış ve güvenliğe ilişkin büyük sorunlarla başa çıkmak adına Norveç'in mutlaka birlikte çalışması gereken bir ülke olduğunu kaydetti.

Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Kirkenes kasabası, Norveç'in kuzeyindeki Finnmark ilçesinin Sor-Varanger belediyesinin merkezi olarak işlev görüyor.

İlk olarak 2008 yılında düzenlenen Kirkenes Konferansı, Norveç'in kuzeyi ve bitişiğindeki bölgelerde kalkınmanın çeşitli boyutlarına ışık tutmayı ve siyasal, ticari ve sosyal ilerlemeyi ele almayı amaçlıyor.