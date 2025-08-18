Norveç Başbakanı'ndan Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün Washington'da yapacağı görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya destek konusunda birlik içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Store, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Washington'da yapılacak görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye destek konusunda birlik içerisinde hareket ettiklerini belirten Store, "Ukrayna olmadan Ukrayna konusunda müzakere olamaz. Güvenlik garantilerine ilişkin işbirliğini güçlendirmek önemli. Rusya üzerindeki baskı artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.