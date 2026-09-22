Norveç Başbakanı Store, New York panelinde Rusya tehditlerine karşı hazırlık istedi - Son Dakika
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Norveç Başbakanı Store, New York panelinde Rusya tehditlerine karşı hazırlık istedi

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Norveç Başbakanı Store, BM Genel Kurulu 81. Oturumu için New York'ta katıldığı CNN panelinde Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Store, Norveçlilere endişe gerekmediğini, NATO üyelerinin birbirine bağlı hareket ettiğini belirtti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. Oturumu için New York'ta bulunan Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile CNN'de yapılan bir panele katıldı.

Rusya'nın Avrupa'yı bölmeye çalıştığını savunan Store, "Bence Rusya'nın her zaman Ukrayna'yı destekleyen Avrupalılara baskı yapma, bölme ve belirsizlik oluşturma konularında bir çıkarı olmuştur." dedi.

Store, Norveçlilere endişe edilmesi gereken bir durum olmadığı mesajını göndererek, "Ancak Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu tehditler her ne kadar Rusya'ya yakın ülkeler tarafından dile getirilse de bunları hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan gelen baskı ve belirsizlik durumlarına karşı hep beraber çalışılması gerektiğine işaret eden Store, NATO'ya üye ülkelerin de birbirine bağlı hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
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