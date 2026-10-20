Norveç Başbakanı Store, Oslo görüşmesi öncesi Avrupa'ya rol verilmesini istedi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik müzakereler konusunda Avrupa'nın söz sahibi olmasının önemli olduğunu söyledi.

Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in katılımıyla Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak görüşme öncesi ulusal basına değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik görüşmenin Avrupa kıtasında gerçekleşecek olmasına işaret eden Store, "Barış anlaşması müzakerelerinde Avrupa'nın da söz sahibi olması ve rol oynaması önemli." dedi.

Store, "Umarım bir gün savaş sona erdiğinde, savaştan yeni çıkmış Ukrayna ve savaşı başlatmış olan Rusya ile birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle görüşmenin, şu anda Avrupa'da ve Oslo'da gerçekleşmesi doğal bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Oslo'da bugün yapılacak görüşmeye Zelenskiy, Store, Stubb, Witkoff ve Kushner'in yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan temsilcilerin de katılacağı ifade edilmişti.

Kushner'in, grip olması nedeniyle görüşmelere uzaktan görüntülü katılacağı belirtilmişti.

Witkoff'un ise Oslo'daki görüşmelerin ardından Rusya'ya da seyahat etmesi ve Avrupalı temsilcilerle tartışılan fikirleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunması bekleniyor.