Norveç, Brezilya'yı Elekti

(NEW YORK) - 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Brezilya ile Norveç, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Norveç, 79. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Haaland, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti. Brezilya, 90+10. dakikada Neymar'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Norveç sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Norveç çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti. Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.