Norveç Dışişleri Bakanı Eide, ABD'de kaybeden tarafın sonucu kabulünü zafer saydı - Son Dakika
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Norveç Dışişleri Bakanı Eide, ABD'de kaybeden tarafın sonucu kabulünü zafer saydı

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Norveç Dışişleri Bakanı Eide, ABD ara seçimlerinde Demokratların üstünlüğünü 'demokrasi için zafer' olarak yorumladı. Eide, kaybeden taraf Trump ve Cumhuriyetçilerin sonucu kabul ettiğini, başkanın artık ABD'yi kendi tasavvuruna göre şekillendiremeyeceğini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların Cumhuriyetçilere karşı elde ettiği üstünlüğü "ABD demokrasisi için bir zafer" olarak yorumladı.

Eide, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, ABD'de gerçekleşen ara seçimleri değerlendirdi.

ABD'deki ara seçimlerin önemli olduğunu söyleyen Eide, "Seçim iyi geçti. Kaybeden taraf, yani ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler sonucu kabul etti. Seçim sonucu sadece Demokratlar için güçlü bir zafer değil, aynı zamanda ABD demokrasisi için de bir zafer." ifadelerini kullandı.

Eide, Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde üstünlük elde etmesinin ABD'deki güç merkezinde önemli bir değişime işaret ettiğine değinerek, "Dış politikada en büyük yetkinin ABD başkanına ait olduğunu herkes bilir. Ancak başkanın artık ABD'yi kendi tasavvuruna göre şekillendirme imkanı kalmadı." dedi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpDemokrasiPolitikaGüncelNorveçDünyaSon Dakika

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