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Norveç Hükümeti, Anders Behring Breivik'in Hücre Hapsinde Kalmasını Savundu - Son Dakika
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Norveç Hükümeti, Anders Behring Breivik'in Hücre Hapsinde Kalmasını Savundu

Norveç'te hükümet, 2011'de 77 kişiyi öldüren seri katil Anders Behring Breivik'in insan haklarının ihlal edildiği iddialarını reddederek, Breivik'in hücre hapsinde kalmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hükümet avukatları, Breivik'in tehlikeli olduğunu ve başkalarına ilham verebileceğini belirterek, cezasını sıkı güvenlik önlemleri altında hücre hapsinde çekmesi gerektiğini savundu. Breivik, cezası süresince diğer mahkumlarla temasının olmamasının insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle hükümeti dava etmişti.

Norveç Hükümeti, Anders Behring Breivik\'in Hücre Hapsinde Kalmasını Savundu
12.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
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Norveç'te hükümet, 2011'de 77 kişiyi öldüren seri katil Anders Behring Breivik'in insan haklarının ihlal edildiği iddialarını reddederek, Breivik'in hücre hapsinde kalmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, hükümet avukatlarından Andreas Hjetland, Breivik'in hükümete karşı açtığı davanın son duruşmasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hjetland, Haziran 2011'de bomba ve silah kullanarak 77 kişiyi öldüren Breivik'in "tehlikeli olduğunu ve başkalarına ilham verebileceğini" ifade ederek, Breivik'in cezasını sıkı güvenlik önlemleri altında hücre hapsinde kalmaya devam ederek çekmesi gerektiğini belirtti.

Breivik'in insan haklarının ihlal edildiği iddialarını reddeden Hjetland, Breivik'in elinde iddialarını destekleyecek delil olmadığını savundu.

Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğu, cezası süresince diğer mahkumlarla teması bulunmadığı ve bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Norveç hükümetini bir kez daha dava etmişti.

Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenleyen Breivik, 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmiş ve bu nedenlerden dolayı Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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