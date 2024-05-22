Norveç hükümeti, uluslararası hukuka uygun olarak Filistin'i tanıyacağını açıkladı
Norveç hükümeti, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını duyurdu. Bu adım, Filistin'in uluslararası alanda daha fazla destek ve tanınma elde etmesine yardımcı olacak.
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22.05.2024 10:09:46. #1.12#
SON DAKİKA: Norveç hükümeti, uluslararası hukuka uygun olarak Filistin'i tanıyacağını açıkladı - Son Dakika
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