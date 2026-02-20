Norveç Irak'taki Askerlerini Geri Çekti - Son Dakika
Norveç Irak'taki Askerlerini Geri Çekti

20.02.2026 16:50
Norveç, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'taki askerlerini geri çektiğini açıkladı.

Norveç Silahlı Kuvvetleri (FOH) Sözcüsü Brynjar Stordal, ülkede yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, Irak ve Ürdün'de yaklaşık 60 Norveç askerinin görev yaptığını belirterek son dönemde Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Irak'ta bulunan askerlerini çektiklerini belirtti.

Durumun geçici olduğunu aktaran Stordal, Irak'tan çekilen asker sayısına ve bu askerlerin nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Stordal, mümkün olan yerlerde görevlerine devam eden askerlerin bulunduğunu ifade ederek onların da belirli güvenlik kontrollerinden geçtiğini söyledi.

İlgili kararın ABD ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle olup olmadığına ilişkin yorum yapmayan Stordal, "bölgedeki tehdit ve gerilim" nedeniyle böyle bir adım attıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Norveç, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:21
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
