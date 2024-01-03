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Norveç'te Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Norveç'te Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

Norveç Yol Federasyonu'nun verilerine göre, 2023 yılında ülkedeki sıfır otomobil piyasasında elektrikli araç satışları rekor kırarak yüzde 82,4 pazar payına ulaştı. Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi markalar öne çıktı. Norveç hükümeti, elektrikli araçların pazar payını daha da artırmak için teşvikler uyguluyor.

Norveç\'te Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı
03.01.2024 - 12:37,
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OSLO, 3 Ocak (Xinhua) -- Norveç Yol Federasyonu, 2023 yılı boyunca ülkedeki sıfır otomobil piyasasında elektrikli araç satışlarının hakimiyetini koruduğunu açıkladı.

Federasyonun Salı günü açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl büyük artış sergileyen elektrikli araç satışları, sıfır otomobil piyasasının yüzde 82,4'ünü oluşturarak rekor kırdı. Böylece, 2022'de yüzde 79,3'lük pazar payına sahip elektrikli araç satışlarında 3,1 yüzde puanlık artış kaydedildi.

Norveç'te 2023 yılında satılan 126.953 sıfır otomobilin yaklaşık 104.600'ü elektrikli araçlardan oluştu.

Tesla, Toyota ve Volkswagen bu artışta başı çeken markalar olarak öne çıktı.

Çin'in Volvo, MG, Polestar ve BYD gibi markaları da kayda değer atılımlar yaparak satış listelerinde ilk 20 arasında yer almayı başardı.

Norveç Elektrikli Araç Derneği Genel Sekreteri Christina Bu, elektrikli araçların bu yılki sıfır otomobil satışlarının yüzde 90'ından fazlasını teşkil edebileceği tahmininde bulunarak, hükümetin 2024'te akar yakıtlı araçlar için satın alma vergisi oranını yükseltme kararının, elektrikli araçların Norveç'teki pazar payını daha da yükseltmesinin beklendiğine dikkat çekti.

2016 yılında, 2025 itibarıyla ağır araçlar hariç olmak üzere satılan araçların yüzde 100'ünün sıfır emisyonlu olmasını sağlama yönünde iddialı bir hedef belirleyen Norveç, elektrikli araç hareketinin ön saflarında yer alıyor.

Norveç hükümeti bu hedefi gerçekleştirmek için son yıllarda daha temiz ulaşım seçeneklerinin benimsenmesini teşvik etmek ve motorlu araçların sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla bir dizi teşviki uygulamaya koydu.

Kaynak: Xinhua
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Volkswagen, Norveç, Çevre, Enerji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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