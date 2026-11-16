Norveç'te kuş gribinden 100 bin kümes hayvanı itlaf edildi, kıtlık uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Norveç'te kuş gribinden 100 bin kümes hayvanı itlaf edildi, kıtlık uyarısı yapıldı

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Norveç Gıda Güvenliği Kurumu Genel Müdürü Ingunn Midttun Godal, kuş gribi salgınlarının yumurta ve tavuk kıtlığına yol açabileceği uyarısında bulundu. Godal, ülkede 100 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini belirterek Norveç Tarım Müdürlüğüne ithalatı artırmasını tavsiye etti.

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu, kuş gribinin yaygınlaşmasının yumurta ve tavuk kıtlığına yol açabileceğini belirtti.

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu Genel Müdürü Ingunn Midttun Godal, kamu yayın kuruluşu NRK'ye yaptığı açıklamada, dünyada kuş gribi salgınlarının giderek yaygınlaşmasını değerlendirdi.

Salgından etkilenen hayvanların üretime olumsuz etki edebileceğine dikkati çeken Midttun Godal, bunun sonucunda yumurta ve tavuk kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Midttun Godal, Norveç Tarım Müdürlüğünün ülkeye yumurta ve tavuk ithalatını artırmasını tavsiye ederek, ülkede 100 bin kümes hayvanının kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
Kuş GribiEkonomiSağlıkNorveçGüncelTarımDünyaSon Dakika

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