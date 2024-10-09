Norveç'te Terör Tehdit Seviyesi Yükseltildi - Son Dakika
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Norveç'te Terör Tehdit Seviyesi Yükseltildi

Norveç'te terör tehdidi seviyesi yüksek düzeye çıkarıldı; polis güçleri silahlandırılacak.

09.10.2024 12:13
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OSLO, 9 Ekim (Xinhua) -- Norveç'te terör tehdit seviyesi, ülkedeki en yüksek ikinci terör tehdidi seviyesine yükseltildi. Norveç Polis Güvenlik Servisi Salı günü ulusal terör tehdidi seviyesini orta seviyeden yüksek seviyeye çıkardı. Artan tehdit karşısında Norveç genelinde polis gücü de silahlandırılacak.

Yükseltilen terör tehdidi seviyesi özellikle ülkedeki Yahudiler ve İsrail çıkarlarını ilgilendiriyor. Polis Güvenlik Servisi'nden Kıdemli Danışman Eirik Veum ulusal yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, "Yahudi ve İsrail hedeflerine yönelik tehdit yoğunlaştı" dedi. Veum, ülkede artan endişeleri Ortadoğu'daki çatışmaların giderek tırmanmasına bağladı.

Veum, ülkede alarm seviyesinin yükseltilmesine rağmen, yakın zamanda saldırı olacağına dair somut bir istihbaratın bulunmadığını belirtti. Veum, "Polis Güvenlik Servisi şu anda Norveç topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmeye yönelik somut planlar olduğuna dair herhangi bilgiye sahip değil. Ancak potansiyel tehditleri sürekli olarak izliyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

Norveç Emniyet Müdürlüğü, artırılmış güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak ülke genelinde polis personelinin silahlandırılmasına da onay verdi.

Kaynak: Xinhua

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