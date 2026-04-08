Norveç'ten İran-ABD Ateşkesi Değerlendirmesi
Norveç'ten İran-ABD Ateşkesi Değerlendirmesi

08.04.2026 11:05
Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İran-ABD ateşkesini memnuniyetle karşıladı ve diyalog çabalarını takdir etti.

(ANKARA) - Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "İran ve ABD arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu, dünyanın tehlikeli bir gerilimin eşiğinde olduğu bir anda diplomasiye bir şans veriyor. Pakistan'ı, Türkiye ve Mısır ile birlikte, diyalog için yürüttüğü yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı takdir ediyorum" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Eide, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran ve ABD arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu, dünyanın tehlikeli bir gerilimin eşiğinde olduğu bir anda diplomasiye bir şans veriyor. Pakistan'ı, Türkiye ve Mısır ile birlikte, diyalog için yürüttüğü yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı takdir ediyorum."

Hürmüz Boğazı üzerinden trafiğin güvenli ve hızlı bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak ve bu geçici ateşkesi İran'ın nükleer programını da güvenilir biçimde ele alan kalıcı bir çözüme dönüştürmek, artık önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:10
Dursun Özbek çıldırdı Her maç için para dökecek
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek
10:47
Ateşkese Türkiye’den ilk yorum
Ateşkese Türkiye'den ilk yorum
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
10:29
Lucescu’nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
Lucescu'nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
