Norveçli Müzisyen Espen Aalberg, Türk Zili Üretim Atölyesini Ziyaret Etti

Güncel

Norveçli müzisyen Espen Aalberg, Samsun'un Terme ilçesinde bateri zili üretim atölyesine ziyarette bulundu.

Terme Sanayi Sitesi'ndeki atölyede dört kişi, bakır ve kalayın eritilmesinin ardından kalıplara dökülen metali, en iyi sesi alabilmek için çekiçle dövüyor.

Büyük emeğin ardından ortaya çıkan zillere ay yıldızlı logo da işleniyor. Dünyanın birçok yerinde müzisyenlerin rağbet gösterdiği el yapımı ziller, talebe göre özel olarak da üretilebiliyor.

Norveçli müzisyen Espen Aalberg de Terme'ye gelerek bateri zili üreticisi Sadettin Koç'un atölyesini ziyaret etti, üretim aşamalarını gözlemledi.

Sadettin Koç, AA muhabirine, ortağı Hakan Fidan ile dört kişi çalışarak kendi bateri zili modellerini ürettiklerini ve 30'dan fazla ülkeye gönderdiklerini söyledi.

Yurt dışından birçok müzisyenin zillerin el yapımı sürecini merak ederek atölyelerine geldiğini ve üretim sürecini gözlemlediğini anlatan Koç, ziyaretçilerin üretilen zilleri test ederek beğendiklerini satın aldıklarını belirtti.

Türk zillerinin dünyaca ünlü olmasından gurur duyduklarını vurgulayan Koç, "Türk zillerinin ne kadar kaliteli olduğunu müzisyenler biliyor. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerden biri de Norveç. Türk zillerini yerinde görmek, tanımak için Espen Aalberg bizi ziyarete geldi. Mutlu oldular, biz de memnun olduk." ifadesini kullandı.

Norveçli müzisyen Aalberg ise Türk zillerini ve yapılış şekillerini çok beğendiğini dile getirerek, el yapımı ve bronzdan üretilmelerinin diğerlerinden farkını oluşturduğunu söyledi.

Zillerin yapılış süreci öğrenmenin kendisi için harika bir deneyim olduğuna işaret eden Aalberg, bundan sonra da aynı zilleri kullanmaya devam etmek istediğini kaydetti.