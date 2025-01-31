Norwood'da Uçak Kazası Anma Töreni

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WASHINGTON, 31 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletinin Norwood kentinde bulunan Boston Paten Kulübü'nde uçak kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi, 30 Ocak 2025.

Kazada hayatını kaybedenlerin 6'sı kulübe üyeydi. Kazada 60 yolcusu ve 4 mürettebatı ile Kansas'ın Wichita kentinden gelen American Havayolları'na ait jet Reagan Ulusal Havalimanı'nda inişe geçtiği sırada ABD ordusunda görev yapan 3 askeri taşıyan Blackhawk tipi bir askeri helikopter ile havada çarpışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda kazadan kurtulan olmadığını duyurdu. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)