Nostaljik Mobilet Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Nostaljik Mobilet Hayali Gerçekleşti

15.06.2026 10:52
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Nihat Taşar, 1982 model mobiletiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 48 yaşındaki Nihat Taşar, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 1982 model mobilet satın aldı. Her gün özenle temizlediği nostaljik mobiletiyle trafiğe çıkıp gezen Taşar, "Sesini duymak bile huzur veriyor" dedi.

Gazipaşa'da garsonluk yapan Nihat Taşar, günümüzde nostaljik hale gelen 1982 model mobiletini alarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukken babasıyla olan anılarını canlandırmak ve yıllarca bu hayalini gerçekleştirebilmek için uygun maddi imkan oluşturmayı bekleyen Nihat Taşar, 400 bin lira verip, mobileti satın aldı. Yaklaşık 6 aydır kullandığı mobiletiyle ilçede gezen Taşar, görenlerin de ilgisini çekti.

Her gün aksatmadan temizliğini yaptığı mobiletiyle gezerek hayallerine kavuşmanın sevincini yaşadığını söyleyen Nihat Taşar, mobiletinin orijinal olduğunu anlattı. Mobiletini çalıştırdığında sesini duymasının kendisine huzur verdiğini aktaran Taşar, "1982 model mobiletim. Bakımları tam yapıldı. Bu bende bir hastalık. Yıllar sonra bu hastalığımın tedavisini buldum. Sadece sesini dinlemek için mobilet getirttim. 6 aydır bende. Bütün eksiklikleri yapıldı ve trafiğe çıkış yaptık. Mobiletim orijinal ve onunla tur atmaktan mutlu oluyorum. Bu bende babam rahmetliden kalan bir anı, o zamanlar gerçekleştiremedik şimdi gerçekleştirdik. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çocukluk, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nostaljik Mobilet Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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