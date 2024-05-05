Noterlik İşlemlerinde Kredi Kartı Kullanımı Arttı - Son Dakika
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Noterlik İşlemlerinde Kredi Kartı Kullanımı Arttı

Noterlik İşlemlerinde Kredi Kartı Kullanımı Arttı

Noterlik işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanının getirildiği 3 Şubat 2020'den bugüne kadar 33 milyon 481 bin 625 işlemde kredi kartı kullanıldı. İşlem hacmi ise 20 milyar 913 milyon 595 bin 105 lira olarak kaydedildi. Ayrıca, noterlik hizmetlerinde hayata geçirilen yeni uygulamalar sayesinde noterlik sayısı artırıldı ve nöbetçi noterlik uygulaması başlatıldı. Bu uygulamaların yanı sıra, noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ve parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi de kullanılmaya başlandı.

05.05.2024 11:03
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Noterlik işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanının getirildiği 3 Şubat 2020'den bugüne kadar 33 milyon 481 bin 625 işlemde kredi kartı kullanıldı, işlem hacmi 20 milyar 913 milyon 595 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, noterlik hizmetlerinde hayata geçirilen, e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi yeni uygulamalar kapsamında, 2002'de 1231 olan noterlik sayısı, kademeli olarak 2024 itibarıyla 2 bin 385'e çıkarıldı.

Yeni getirilen uygulamalardan nöbetçi noterlik uygulaması, 6 Nisan 2019'da hayata geçirildi. Bugüne kadar nöbetçi noterlerde yapılan işlem sayısı 2 milyon 720 bin 451 olarak kayıtlara geçti.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışması sonucu 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında, bugüne kadar 55 bin 374 güvenli ödeme işlemi yapıldı. İşlem hacmi ise 29 milyar 898 milyon 236 bin 968 lira olarak gerçekleşti.

Aynı tarihte uygulamaya başlatılan noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi kapsamında da bugüne kadar 33 milyon 481 bin 625 işlemde kredi kartı kullanıldı. İşlem hacmi ise 20 milyar 913 milyon 595 bin 105 lira oldu.

Noterliklerde kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemiyle, 3 bin 779 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi. Sistemin 2024 yılı içerisinde tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yurt dışında 250 binden fazla noterlik işlemi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki, "Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye'de en yakın noterden anında alınabilmesi" maddesi kapsamında, yurt dışındaki konsolosluklarda 6 Nisan 2019'dan bu yana da 250 bin 425 işlem düzenlendi.

Türkiye'deki noterliklerden örnek alınması uygulaması kapsamında da yurt içinde noterlikler arasında alınan örnek sayısı ise 445 bin 460 oldu.

Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı, daha verimli hale getirilmesini amaçlayan yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 26 Ekim 2020'de başlatılan e-noterlik uygulamasından 132 bin 829 kişi yararlandı, e-noterlik uygulamasında en fazla ihtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname ile ilgili işlemler yapıldı.

Kaynak: AA

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