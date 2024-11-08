Notre Dame Katedrali'nin Çanları 5 Yıl Sonra Çaldı - Son Dakika
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Notre Dame Katedrali'nin Çanları 5 Yıl Sonra Çaldı

Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çanları, 2019'daki yangından 5 yıl sonra yeniden çalmaya başladı.

08.11.2024 18:47
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Fransa'nın önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından olan Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çanları 2019'daki yangından 5 yıl sonra ilk kez çaldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, 2019'da çıkan yangının ardından Notre Dame Katedrali'nde yapılan restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi.

7 Aralık'ta yapılacak törenin ardından kapılarını tekrar ziyarete açması beklenen katedralin, çanları 5 yıl aradan sonra ilk kez çaldı.

Fransız hükümeti, katedrali ziyaret eden turistlerden ücret istiyor

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati 23 Ekim'de Le Figaro'ya verdiği röportajda, Paris Başpiskoposluğuna ülkenin önemli tarihi yapılarından olan Notre Dame Katedrali'ne yapılan turistik ziyaretlere "sembolik bir ücret" uygulanmasını önerdiğini ifade etmişti.

Dati, elde edilen gelirin dini mirasların korunması için kullanılabileceğini söylemişti.

Paris Başpiskoposluğundan 24 Ekim'de yapılan açıklamada ise Fransa Katolik Kilisesinin, kilise ve katedrallere ücretsiz giriş konusundaki tutumunun değişmediğini belirtmişti.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Notre Dame Katedrali'nin Çanları 5 Yıl Sonra Çaldı - Son Dakika

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