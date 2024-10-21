Nova Gorica'da Savaş Bombası Etkisiz Hale Getirildi

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Slovenya'nın İtalya sınırı yakınlarındaki Nova Gorica kentinde bir inşaat alanında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 104 kilogram ağırlığındaki bomba etkisiz hale getirildi.

Sivil Koruma Dairesinden Srecko Sestan, basına yaptığı açıklamada, Nova Gorica'daki inşaat alanında daha önce de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 7 bombanın bulunduğunu ifade ederek, "Umarım bu sonuncudur." dedi.

Sestan, 104 kilogram ağırlığındaki bombanın etkisiz hale getirilmesi sürecinde hem Slovenya hem de İtalya tarafından 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nova Gorica'daki tren istasyonunun bombalandığı ve savaş sırasında Slovenya'ya yaklaşık 60 bin bomba atıldığı tahmin ediliyor. Tarihçiler, bu bombalardan 6 bininin hiç patlamadığını ifade ediyor.