Novak, AB'ye 2022'den bu yana 320,7 milyar dolarlık enerji ihraç edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Novak, AB'ye 2022'den bu yana 320,7 milyar dolarlık enerji ihraç edildiğini açıkladı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2022'den bu yana AB ülkelerine 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı ihraç ettiklerini bildirdi. Novak, yaptırım kısıtlamalarına rağmen sevkiyatın sürdüğünü, 2026'nın ilk 9 ayında 21,3 milyar dolarlık enerji tedarik edildiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2022'den bu yana 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı ihraç ettiklerini bildirdi.

Novak, Rus devlet kanalı Vesti'ye verdiği röportajda, Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı tedarik ettik" diyen Novak, söz konusu tutarın, ABD tarafından daha önce açıklanan 250 milyar dolarlık rakamın üzerinde olduğunu belirtti.

Aleksandr Novak, Avrupa'ya enerji sevkiyatının yaptırımlara rağmen sürdüğüne işaret ederek, "Rusya Enerji Bakanlığının verilerine göre, yalnızca 2026'nın ilk 9 ayında Avrupa'ya 21,3 milyar dolarlık enerji kaynağı tedarik ettik. Yaptırım kısıtlamalarına rağmen istisna tanınan bazı alanlarda sevkiyatlarımız devam ediyor." dedi.

Rusya'nın sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Novak, son yıllarda AB'ye yönelik ihracatın yapısının önemli ölçüde değiştiğini, Avrupa ülkelerinin talep ettiği enerji kaynaklarını tedarik etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Rusya'nın ABD'ye dizel yakıt sevkiyatı

Novak, Rusya ile ABD arasında dizel yakıt sevkiyatına yönelik görüşmelerin başladığını belirterek, iki ülkenin enerji bakanlıkları ile şirketlerin konuyu müzakere ettiğini bildirdi.

Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel ihracatını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Novak, ilave sevkiyatların küresel piyasalarda arz ve talebin dengelenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Aleksandr Novak, petrol fiyatlarındaki artışın büyük bölümünün taşımacılık maliyetlerinden ve nakliye araçlarının yetersizliğinden kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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