Novi Pazar'da Türk Mutfağı Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Novi Pazar'da Türk Mutfağı Festivali

Novi Pazar\'da Türk Mutfağı Festivali
08.05.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Novi Pazar'da düzenlenen gastronomi festivalinde Türk mutfağı tanıtıldı, büyük ilgi topladı.

NOVİ Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinde, Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Novi Pazar Turizm ve Otelcilik Okulu, Novi Pazar Belediyesi ve Sırbistan'daki Türk şirketlerinin organizasyonunda yer aldığı "2. Gastronomi Festivali" kapsamında katılımcılara Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu ev sahipliğinde hazırlanan Türk mutfağı lezzetleri, festivale katılanların beğenisini kazandı.

Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, burada yaptığı konuşmada, gastronominin sadece bir mutfak sanatı değil, aynı zamanda halklar arasında dostluk ve anlayışı güçlendiren önemli bir diplomasi aracı olduğunu ifade etti.

Peşmen, Novi Pazar'ın kültürlerin buluştuğu bir bölge olduğunu belirterek, "Bizler de Türkiye olarak köklü mutfak kültürümüzü ve zengin gastronomi mirasımızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Festivale katılmak üzere Türkiye'den gelen Antalya ve Kahramanmaraş ekiplerimize de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarışmaların da yapılacağı festival, 10 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Diplomasi, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Novi Pazar'da Türk Mutfağı Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:55:54. #7.13#
SON DAKİKA: Novi Pazar'da Türk Mutfağı Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.