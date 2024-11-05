Novi Sad\'da Tren İstasyonu Protestosu

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Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin öldüğü Novi Sad şehrinde protesto düzenlendi.

Başkent Belgrad'ın ardından kazanın yaşandığı Novi Sad şehrinde toplanan göstericiler, Özgürlük Bulvarı üzerinden tren istasyonuna yürümek istedi. Polis, kalabalık grubun tren istasyonuna yürümesine izin vermedi.

Protestoculardan bazılarının kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı protestoda göstericiler, 2022'ye kadar Novi Sad Belediye Başkanlığı yapan Başbakan Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını istedi.

Göstericiler ayrıca kazadan sorumlu kişilerin tutuklanması, yargılanması, cezalandırılması ve tren istasyonunda yapılan inşaat çalışmalarının sözleşmeleri ve belgelerinin uzmanlar tarafından incelenmesini de talep etti.

Sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler pazar günü de Belgrad'da protesto düzenlemiş, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in istifasını istemişti. Vesic, gösterilerin ardından istifasını Başbakan'a sunmuştu.

Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." demişti.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin 40'tan fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.