NSU Üyesi Zschaepe'den Erken Tahliye Talebi

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten, bombalı saldırılar düzenlemekten ve banka soygunları yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe'nin erken tahliye talebinde bulunduğu belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Beate Zschaepe'nin erken tahliye talebi kapsamında Münih'te kapalı duruşma yapıldı.

Mahkeme Sözcüsü Bettina Kaestner, yerel basına yaptığı açıklamada, duruşmanın verilecek karara hazırlık amacı taşıdığını ve bu nedenle kapalı oturumda gerçekleştirildiğini belirtti.

Zschaepe, Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunduğu için bu süre, aldığı müebbet hapis cezasından düşülüyor.

Almanya'da ömür boyu hapis cezası verilse dahi 15 yıllık asgari sürenin ardından teorik olarak tahliye ihtimali bulunuyor.

Ülkedeki uygulamaya göre, olası tahliyeden yaklaşık üç ila altı ay önce başvuru yapılabiliyor.

Federal Başsavcılığın erken tahliyeye karşı çıkmasına rağmen mahkemenin, Zschaepe'nin erken tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını "birkaç hafta içinde" vermesi bekleniyor.

Cezaevi raporu ve bilirkişi incelemesi

Erken tahliye sürecinde Zschaepe'nin Chemnitz Cezaevi'ndeki tutumu da önemli rol oynayacak. Cezaevi yönetiminin, hükümlünün ceza infaz kurumundaki davranışları konusunda görüş bildirmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra, Zschaepe'nin kalan cezasının denetimli serbestlik kapsamında ertelenip ertelenemeyeceğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU terör örgütünün varlığı ve üyelerinin cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de ortaya çıkmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanığa da 2,5 ila 10 yıl hapis cezası verilmişti.

NSU terör örgütünü ve bağlantılarını aydınlatmak için Federal Meclis'te ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş ancak kuşkular burada yapılan araştırmalarla da giderilememişti.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması ve NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.