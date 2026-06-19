Nuh Emir İçin 400 Balon Uçuruldu - Son Dakika
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Nuh Emir İçin 400 Balon Uçuruldu

Nuh Emir İçin 400 Balon Uçuruldu
19.06.2026 21:27
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Çankırı'da beyin tümörünü yenerek sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Nuh Emir için 400 balon bırakıldı.

Çankırı'da beyin tümörüyle verdiği zorlu mücadeleyi kazanan 8 yaşındaki çocuk için gökyüzüne 400 balon bırakıldı.

Çankırı'da 7 yaşında beyin tümörüne yakalanan ve yaklaşık 1 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Nuh Emir için etkinlik düzenlendi.

Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Nuh Emir'in sağlığına kavuşmasından dolayı gökyüzüne 400 balon bıraktı.

Baba İzzet Emir, gazetecilere, zor bir süreç geçirdiklerini ancak çocuğu sağlığına kavuştuğu için şükrettiklerini söyledi.

Anne Hamide Emir de çocuğuyla birlikte zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, tüm hastalara şifa diledi.

Yaran Aile Sağlığı Merkezi görevlisi acil tıp teknisyeni Satı Hayta ise Nuh Emir'in tüm tedavi aşamalarında yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir gün enjeksiyon için geldiğinde Nuh'a motive olması için uçurduğumuz balonları gösterdik. 'Sen de şifa bul, en güzel balonları senin için de uçuracağız' dedim. Ondan iyileşme sözü aldım. Nuh, merkezin bir parçası oldu. Hocalarım ve hemşire arkadaşlarımla bu organizasyonu düzenledik. Her uçan balon tüm çocuklarımız için şifa olsun. İnşallah herkes şifasını bulur."

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut'un da katıldığı programda, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve dans gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nuh Emir İçin 400 Balon Uçuruldu - Son Dakika

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