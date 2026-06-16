Numan Kurtulmuş DEM Parti Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş DEM Parti Heyetini Kabul Etti

16.06.2026 12:43
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul ederek Terörsüz Türkiye sürecini görüştü.

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmus, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.

Görüşmede, ayrıca TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş DEM Parti Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

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