(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından ayıpal açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Numan Kurtulmuş'tan Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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