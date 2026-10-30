Nurdağı Belediyesi zabıtası okul kantinlerini hijyen ve gıda güvenliği için denetledi

Nurdağı Belediyesi zabıtası okul kantinlerini hijyen ve gıda güvenliği için denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde temizlik, son kullanma tarihi, fiyat etiketi ve mevzuata uygunluk kontrol edildi; Başkan Mehmet Yıldırır denetimlerin düzenli süreceğini belirtti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı.
Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin temizlik ve hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA
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