Nurdağı'nda Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika
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Nurdağı'nda Depremzedelere Yeni Evler

Nurdağı\'nda Depremzedelere Yeni Evler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremler sonrası 65 köy tipi konutun anahtarı hak sahiplerine verildi.

15.11.2024 15:48  Güncelleme: 16:23
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 65 köy tipi kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.
İlçe merkezindeki afet konutlarının inşası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan köy evleri inşaatında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

YENİ EVLERİN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Depremlerde ağır hasar alan Nurdağı ilçesi kırsalındaki 65 haneli Çakmak Mahallesi'nde yeni yapılan evlerin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, 85 yaşındaki Bekir Çınar ve 80 yaşındaki Fehime Karakeçili'nin evinin anahtarlarını teslim ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Kaymakam Erciyas, yaptığı açıklamada, ilçedeki toplam hak sahibi sayısının 5 bin 900 olduğunu belirtti.
Kırsalda yapılacak köy evi sayısının 1600 olduğunu, bunlardan 600'ünün tamamlandığını ve 400'ünün ise anahtar tesliminin yapıldığını aktaran Erciyas, "Hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olsun. Planladığımız konutlar, 2025 yılı sonuna kadar bitecek. Tüm hak sahibi vatandaşlarımız bu tarihe kadar yerleşmiş olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Yıldırır da 6 Şubat depremlerinden sonra Nurdağı'nda yaraları sarmaya devam ettiklerini, çalışmalarında kendilerine destek olanlara minnettar olduğunu kaydetti.
Anahtarını teslim alan Reşit-Zekiye Aras çifti, kışı yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Nurdağı'nda Depremzedelere 65 Yeni Konut Anahtarı Teslim Edildi
Nurdağı'nda Depremzedelere 65 Yeni Konut Anahtarı Teslim Edildi
Kaynak: AA

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