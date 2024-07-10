Nurdağı\'nda minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpıp takla atan minibüsteki Nuriye Eren (43) öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Osmaniye kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Tahsin Güneş (51) yönetimindeki 16 BIE 150 minibüs, sol arka lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde minibüsteki Nuriye Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki Medine D., Eslem E., Devrim T., Melike T., Hanife G., Selamet T. ve Mansur T. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.