Nurdağı'nda minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Nurdağı'nda minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Nurdağı\'nda minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.07.2024 11:11
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpıp takla atan minibüsteki Nuriye Eren (43) öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Osmaniye kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Tahsin Güneş (51) yönetimindeki 16 BIE 150 minibüs, sol arka lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde minibüsteki Nuriye Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki Medine D., Eslem E., Devrim T., Melike T., Hanife G., Selamet T. ve Mansur T. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nurdağı'nda minibüs kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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