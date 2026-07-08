Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tandırlı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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