GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Yangın, öğleden sonra Nurdağı Tandırlı Mahallesi kırsal alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Nurdağı Kartal Orman İşletme Şefliğine ait 2 ilk müdahale aracı,6 arasöz, 3 su tankı sevk edildi. Jandarmanın çevrede geniş çaplı önlem aldığı yangını söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede başlatıldı.
Kadir ÇELİK/ NURDAĞI(Gaziantep),
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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