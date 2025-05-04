Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E.C (25) idaresindeki 31 AKZ 639 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki, Ö.C.(9), B.C.(52) ve S.C.(48) yaralandı.
Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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