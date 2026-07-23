Nurdağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.İ. idaresindeki 06 BP 7441 plakalı otomobil ile K.N. yönetimindeki 06 EF 6402 plakalı otomobil, Türkeş Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ. (42) ve A.D.İ. (15) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.