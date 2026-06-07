Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Beydilli Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü alanında atlayış yapan Tolga Ergün, ormanlık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehit Hastanesi'ne kaldırılan Ergün'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?