Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş ile Birlikte Tutuklu Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika
01.05.2026 13:17  Güncelleme: 14:42
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Kayışoğlu, "Mustafa Bozbey Başkanımızın sağlığı yerinde ve herkese selamları var. Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etmeyip yargı yoluyla bastırmaya çalışan bu anlayışı reddediyoruz. Halkın seçtiğini ancak halk değiştirir. Bu gerçeği kimse unutmamalıdır" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Kayışoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ta, halktan koparılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i, İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş ile birlikte Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettik. Mustafa Bozbey Başkanımızın sağlığı yerinde ve herkese selamları var. Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etmeyip yargı yoluyla bastırmaya çalışan bu anlayışı reddediyoruz. Halkın seçtiğini ancak halk değiştirir. Bu gerçeği kimse unutmamalıdır."

Kaynak: ANKA

