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Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üzerine' Filmi AKM'de İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üzerine' Filmi AKM'de İzleyiciyle Buluşuyor

Prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üzerine' filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda 2-18 Ocak 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu şark hizmetini yapan bir öğretmenin hikayesini anlatıyor ve başrollerinde Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve Merve Dizdar yer alıyor. Gösterim saatleri ise 2-4 Ocak'ta 19.00, 5-11 Ocak'ta 16.30 ve 12-18 Ocak'ta 13.30 olarak belirlendi.

Nuri Bilge Ceylan\'ın \'Kuru Otlar Üzerine\' Filmi AKM\'de İzleyiciyle Buluşuyor
29.12.2023 - 13:47,
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Prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üzerine" filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre film, 2-18 Ocak 2024'te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar yer alıyor.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu şark hizmetini yapan bir öğretmenin hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, 2-4 Ocak 2024'te 19.00'da izlenebilecek. 5-11 Ocak 2024'te 16.30'da, 12-18 Ocak 2024'te ise 13.30'da gösterilecek.

Kaynak: AA
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Nuri Bilge Ceylan, AKM, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üzerine' Filmi AKM'de İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üzerine' Filmi AKM'de İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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