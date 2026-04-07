Nuri Şahin: 'Golü Bulamadık Ama İnanç Tam'
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin: 'Golü Bulamadık Ama İnanç Tam'

07.04.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, takımın pozisyon bulma yeteneğinden memnun olduğunu ancak kaybedilen 2 puanın hedefleri açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Yusuf Sarı'nın milli takıma çağrılması hakkında düşüncelerini paylaşarak, takımın son 6 maçında gol bulacaklarına inandığını ifade etti.

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan takımının performansını değerlendirdi. Şahin, maçta çok pozisyona girdiklerini ancak golü bulamadıklarını belirterek, ilk yarıda zorlandıklarını ama ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu söyledi. Uzun bir aradan sonra oynanan maçta deplasman şartlarının etkili olduğunu vurguladı ve kaybedilen 2 puanın hedefleri için önemli olduğunu ifade etti.

Yusuf Sarı'nın milli takıma çağrılması konusunda, Montella'nın onu tanıdığını ve kalitesini bildiğini belirten Şahin, Yusuf'tan daha fazlasını beklediğini, gol ve asist konularında yükselmesi gerektiğini söyledi. Kendisinin de Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini ancak nasip olmadığını ekledi. Milli takımın başarısından gurur duyduğunu, takım olma anlamında değerli bir yapıya sahip olduklarını ve Montella'nın hakkını verdiğini dile getirdi.

3 maçtır gol atamamaları hakkında ise Şahin, takımın gol atacağına inandığını, kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve özellikle geri çekilerek oynayan takımları açmanın zor olduğunu belirtti. Bugünkü maçta 6-7 net pozisyona girdiklerini ve bunları değerlendireceklerini vurguladı. Shomurodov, Da Costa ve Bertuğ gibi oyuncuların gol atacağına güvendiğini, ligin son 6 maçında gol bulacaklarından ve maç kazanacaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 01:45:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.