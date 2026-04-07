Nuri Şahin: 'Golü Bulamadık Ama İnanç Tam'

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan takımının performansını değerlendirdi. Şahin, maçta çok pozisyona girdiklerini ancak golü bulamadıklarını belirterek, ilk yarıda zorlandıklarını ama ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu söyledi. Uzun bir aradan sonra oynanan maçta deplasman şartlarının etkili olduğunu vurguladı ve kaybedilen 2 puanın hedefleri için önemli olduğunu ifade etti.

Yusuf Sarı'nın milli takıma çağrılması konusunda, Montella'nın onu tanıdığını ve kalitesini bildiğini belirten Şahin, Yusuf'tan daha fazlasını beklediğini, gol ve asist konularında yükselmesi gerektiğini söyledi. Kendisinin de Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini ancak nasip olmadığını ekledi. Milli takımın başarısından gurur duyduğunu, takım olma anlamında değerli bir yapıya sahip olduklarını ve Montella'nın hakkını verdiğini dile getirdi.

3 maçtır gol atamamaları hakkında ise Şahin, takımın gol atacağına inandığını, kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve özellikle geri çekilerek oynayan takımları açmanın zor olduğunu belirtti. Bugünkü maçta 6-7 net pozisyona girdiklerini ve bunları değerlendireceklerini vurguladı. Shomurodov, Da Costa ve Bertuğ gibi oyuncuların gol atacağına güvendiğini, ligin son 6 maçında gol bulacaklarından ve maç kazanacaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.