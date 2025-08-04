Nürnberg Hayvanat Bahçesi'nde Babun Ölümleri Tepki Çekti

Almanya'da Nürnberg Hayvanat Bahçesinde 29 Temmuz'da babun cinsi maymunların öldürülmesine ilişkin hayvanları koruma derneklerinin tepkileri devam ediyor.

Hayvanat Bahçesi Müdür Yardımcısı Jörg Beckmann, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, öldürülen 12 babun maymunun 6'sının, aslanlara, kaplanlara, yeleli kurtlara ve sansarlara yem olarak verildiğini belirtti.

Beckmann, maymunlar yem olarak verilmeden önce kafaları, elleri ve ayaklarının kesildiğini ifade ederek, maymunların kafalarının, kafatasları ve beyinlerinin bilimsel amaçlarla kullanmak üzere kesildiğini kaydetti.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin hayvanların kafaları, elleri ve ayaklarının kesilmesine tepki gösterdiği belirtildi.

Maymunların öldürülmesine tepkiler devam ediyor

Çok sayıda hayvanları koruma derneğinin, babunların öldürülmesinden dolayı hayvanat bahçesi yönetimine karşı 100'ün üzerinde suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Almanya Hayvanları Koruma Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanat bahçesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayarak, 7 sayfalık dilekçede 12 sağlıklı babunun öldürülmesinin Hayvan Hakları Yasası'nın ihlali olduğunu belirtti.

Animal Rebellion adlı grup da başka hayvanların öldürülmemesi için Nürnberg Hayvanat Bahçesi önünde 11 Ağustos'a kadar eylem yapacağını kaydetti.