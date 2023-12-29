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Şair, yazar Nurullah Genç'in kendi çektiği fotoğraflardan oluşan "Nurullah Genç Görünenin Şiiri" başlıklı sergi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, Genç'in kendi şiirlerinden esinlenerek çektiği fotoğraflar yer alıyor.
Sanatseverlerin sergilenen eserleri satın alabileceği etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.
Son Dakika › Güncel › Nurullah Genç Görünenin Şiiri Sergisi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika