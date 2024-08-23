Nusaybin'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi yaşayan 3 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Beyazsu piknik alanında dün girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaşındaki Muhammed Muta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Beyazsu piknik alanında dün dereye giren Muta, boğulma tehlikesi yaşamış, durumu fark eden ailesinin sudan çıkardığı çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.