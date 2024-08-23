Nusaybin'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nusaybin'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi yaşayan 3 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

23.08.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi yaşayan 3 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Beyazsu piknik alanında dün girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaşındaki Muhammed Muta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Beyazsu piknik alanında dün dereye giren Muta, boğulma tehlikesi yaşamış, durumu fark eden ailesinin sudan çıkardığı çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Nusaybin, mardin, Çocuk, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 23:57:46. #1.11#
SON DAKİKA: Nusaybin'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement