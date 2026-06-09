Nusaybin\'de Genç Adam Ölü Bulundu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Hasan Aygün (25), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Hasan Aygün'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aygün'ün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aygün'ün cenazesi, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp birimine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.