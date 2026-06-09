Nusaybin'de Genç Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Nusaybin'de Genç Adam Ölü Bulundu

Nusaybin\'de Genç Adam Ölü Bulundu
09.06.2026 15:29
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25 yaşındaki Hasan Aygün evinde ölü bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Hasan Aygün (25), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Hasan Aygün'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aygün'ün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aygün'ün cenazesi, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp birimine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Aygün, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Genç Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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