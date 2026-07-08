Nusaybin\'de Halı Dükkanında Yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Selahattin Eyyübi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde halı satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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