Nusaybin'de İş Yerine Silahlı Saldırı
Mardin Nusaybin'de maskeli 2 motosikletli, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobile 2 kurşun isabet etti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için güvenlik kameralarını inceliyor.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobile 2 kurşun isabet etti.
Olay, saat 22.30 sıralarında Dicle Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek tabancayla ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra motosikletle ara sokaklara girerek kaçtı. Olayda, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobile 2 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA
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