Nusaybin'de Kaçak Elektrik Kontrolü Saldırıya Uğradı

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(MARDİN) - Dicle Elektrik saha ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Girmeli Mahallesi'nde kaçak elektrik kontrolü yaptıkları esnada mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak müdahale etmesiyle durum kontrol altına alınırken, şirket çalışanları çalışmayı yarıda kesmek zorunda kaldı.

Dicle Elektrik ekipleri, kaçak kullanım oranının yüzde 80 olduğu Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi'nde jandarma eşliğinde kontrol yaptıkları sırada saldırıya uğradı. Mahallede, yoğun şekilde klima ve elektrikli ısıtıcı kullanımına gerek duyulmadığı eylül ayında bile yaklaşık 1.5 milyon lira tutarında kaçak elektrik tüketildiği tespit edildi.

Güvenlik tedbirleriyle çalışma yapmak isteyen şirket çalışanları, kısa süre içinde kaçak elektrik kullanımı gerçekleştiren mahalle sakinlerinin taciz ve tehdidine maruz kaldı. Taciz ve tehdidin saldırıya dönüştüğü esnada zor anlar yaşayan Dicle Elektrik ekibi, bölgedeki kontrollerini tamamlayamadan olay yerini terk etti.

Ekipler mahalleden ayrıldıkları sıra bir grubun saldırısına maruz kaldı. Mahallede önlem alan jandarma ekipleri, olayların büyümemesi için uyarı amaçlı havaya ateş etmek zorunda kaldı.