Nusaybin'de Mezarlıkta Kadın Cesedi Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki mezarlıkta bir kadın ölü bulundu.
Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen Azime Yıldız'ın (62) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yıldız'ın, oğlunun kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gittiği öğrenildi.
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